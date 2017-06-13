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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,9939 грн.
13:13 13.06.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
|
13.06.2017
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12.06.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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-
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-
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-
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10:00
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-
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-
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-
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-
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10:30
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2
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0.80
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25.9975
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-
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11:00
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18
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9.86
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25.9867
|
26.0834
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11:30
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40
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25.52
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25.9915
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26.0824
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12:00
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116
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54.02
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25.9929
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26.0816
|
12:30
|
216
|
115.22
|
25.9937
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26.0785
|
13:00
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262
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129.20
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25.9939
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26.0764
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13:30
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26.0729
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14:00
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26.0729
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14:30
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26.0723
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15:00
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26.0717
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15:30
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26.0702
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16:00
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26.0702
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16:30
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26.0700
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17:00
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26.0700
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