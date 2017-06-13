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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 12.06.2017
10:20 13.06.2017 |
В понедельник, 12 июня, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 42 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 42 млн гривен по ставке 14,50% годовых 1 банку.
Кроме того, Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 40 банкам на сумму 4 473 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 24 банкам на сумму 4 077 млн гривен.
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