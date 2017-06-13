Объем торгов долларом на межбанке 12 июня уменьшился на $33,8 млн до $105,8 млн

В понедельник, 12 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 33,8 млн долларов по сравнению с 9 июня до 105,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 48,5 млн долларов по сравнению с 12 июня до 143,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 3 коп. в понедельник опустился на 7 коп. до 26,06 UAH/USD.