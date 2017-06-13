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Золото незначительно дешевеет в преддверии заседания ФРС США
09:14 13.06.2017 |
Цены на золото слегка снижаются во вторник утром, поскольку инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.32 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,70 доллара, или на 0,06% - до 1268,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,29% - до 16,895 доллара за унцию.
Инвесторы остаются слегка настороженными в преддверии двухдневного заседания ФРС США, на котором будет принято решение по процентной ставке. По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки по итогам июньского заседания в 99,6%. Неделей ранее такая вероятность оценивалась в 92,3%. Итоги июньского заседания ФРС будут оглашены вечером в среду, 14 июня.
Сейчас в центре внимания участников рынка остается вопрос, считает ли ФРС, что экономика США достаточно прочная, чтобы выдержать дальнейшее повышение процентной ставки, пишет агентство Рейтер.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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