После пятничного подорожания курс доллара на межбанке вернулся к снижению

12 июня он потерял 9,5 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,03-26,05 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Курс доллара дважды поддерживал Нацбанк: выкупал доллар как на аукционе, так и у двадцатки уполномоченных банков. Однако это не помогло. После увеличения экспортных продаж, межбанк не смог переварить возросшее предложение: объем торгов увеличился с пятничных $278,24 млн. до $327,36 млн.

После пятничного подорожания доллар вернулся к снижению курса: 12 июня он потерял 9,5 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,03-26,05 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Валютный курс дважды поддерживал Нацбанк: выкупал доллар как на аукционе, так и у двадцатки уполномоченных банков. Однако это не помогло. После увеличения экспортных продаж, межбанк не смог переварить возросшее предложение: объем торгов увеличился с пятничных $278,24 млн. до $327,36 млн.

И те, кто был к этому готов, смогли неплохо заработать.

«Пятничная рекомендация от 9 июня занимать тактические короткие позиции по доллару против гривны оказалась верной, и, похоже, снижение еще продолжится», - подчеркнул UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Ситуация не изменится и завтра, казначеи ждут дальнейшего удешевления доллара.

«В ближайшие недели мы ожидаем продолжение тренда крепкой гривны, сезонные факторы будут играть ключевую роль в курсоформировании, что, в свою очередь позволит Нацбанку постепенно укреплять золотовалютные резервы посредством аукционов. Кроме того, мы не исключаем, что нынешняя ситуация на валютном рынке продолжит оказывать влияние на денежно-монетарную политику регулятора. В частности, это касается очередного незначительного понижения учетной ставки - в пределах еще 0,5-1% годовых», - считает Олег Куринной.

Даже недавняя либерализация валютных правил не сможет изменить расстановку валютных сил в ближайшее время.

«Предпринятое Нацбанком смягчение ограничений по покупке валюты и выводу капитала за пределы страны, на наш взгляд, негативный эффект на валютный рынок не оказало и вряд ли окажет в будущем. Считаем, что в силу своего масштаба, упомянутые выше нововведения не способны вызвать критический дисбаланс на валютном рынке. Что касается позитивного эффекта, то он уже есть в виде повышения инвестпривлекательности Украины, что подтверждается недавними заявлениями Morgan Stanley», - заметил Станислав Верхградский.

Он считает, что НБУ продолжит и дальше плавно смягчать правила продажи СКВ и вывода его за границу - чтобы завлечь в Украину иностранных инвесторов.

«С другой стороны, регулятор будет ужесточать контроль за валютными операциями в рамках борьбы с проведением схемных сделок по выводу капитала за пределы страны», - уверен Верхградский.

Он спрогнозировал старт межбанка завтра в рамках 26,00-26,05 грн./$, и дальнейшее движение к 25,95-26,0 грн./$. Его поддержал Олег Ропяк, который также ждет снижения доллара к отметке 26,0 грн./$.

И только Олег Куринной заложил на вторник более широкий курсовой диапазон - 26,0-26,10 грн./$.

Вслед за межбанковским будет скатываться и наличный курс доллара, уверены финансисты. Ведь банки продолжают скупать у людей валюту через кассы для дальнейшей перепродажи на безналичном рынке.

12 июня наличный курс продажи доллара населению упал ниже психологической отметки - до 25,99 грн./$. Правда, его поставили не банки, а небанковские обменники.

У банков люди сегодня могли купить самый дешевый доллар по 26,0-26,05 грн./$ (Forward Bank, Банк Аркада). Большинство банков отдавало валюту по 26,10-26,15 грн./$: ПУМБ, УкрСиббанк, Экспресс-банк, Кредобанк, БТА Банк.

При этом у госучреждений бакс оставался дорогим - 26,20-26,25 грн./$ (Приватбанк, Ощадбанк).

При этом выкуп валюты у граждан происходил в рамках 25,80-25,95 грн./$.

Еще сильнее в понедельник просели курсы валют на черном рынке. Здесь день начинался в рамках 25,91-26,0 грн./$, но завершился в диапазоне 25,95-25,98 грн./$.