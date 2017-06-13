Стоимость биткоина впервые превысила значение $3000, обновив очередной исторический максимум

Bitcoin продолжая резкое повышение на фоне позитивных прогнозов относительно будущего криптовалют.

На американской бирже GDAX биткоин подорожал до исторического максимума $3000,00. На 11:35 EET курс биткоина находился на позиции $2944,60, повысившись за день на $63,6 или приблизительно на 2,2%.

На других крупных биржах, например, Bitfinex, Poloniex и BitStamp, утром в понедельник курс криптовалюты торговался на уровне около $3000.

С начала этого года стоимость биткоина выросла приблизительно на 200%. Общая стоимость биткоинов в обращении составляет приблизительно $48 млрд.

Недавний рост был спровоцирован растущим спросом на биткоин в Азии, в основном в Японии, Китае и Южной Корее.

«Бычьи» настроения вокруг биткоина провоцируют рост аппетита инвесторов по отношению к другим криптовалютам. В частности, набирает обороты другая криптовалюта под названием эфир.

Эфир подорожал с $8,24 на 1 января до $379,00 в понедельник. Это означает невероятный рост стоимости эфира за год в размере 3000%.