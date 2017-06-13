Опасения о политической ситуации привели к снижению курса фунта

В понедельник курс британского фунта опустился до минимального уровня за восемь недель до позиции ниже уровня 1,27 против доллара на фоне результатов выборов в парламент Великобритании, состоявшихся на прошлой неделе. Доллар незначительно подешевел перед заседанием ФРС на этой неделе.

На 13:18 EET пара GBP/USD торговалась на позиции 1,2690 после того, как в пятницу курс фунта снизился на 1,7%, что стало наибольшим снижением за день приблизительно за восемь месяцев.

Возникают сомнения в способности британского премьер-министра Терезы Мэй удержаться у власти после того, как ее партия неожиданно утратила парламентское большинство на выборах, состоявших в прошлый четверг.

В понедельник рейтинговое агентство Moody's сообщило, что неубедительные результаты выборов усиливают неопределенность относительно переговоров Великобритании об условиях выхода из ЕС.

Шокирующие результаты выборов усилили слухи, что правительство может выбрать более мягкий вариант выхода из ЕС или отложить начало переговоров по Brexit, которые должны начаться 19 июня.

Курс фунта также снизился к евро. Курс EUR/GBP повысился на 0,68% до 0,8838.

Курс евро повысился к доллару. Пара EUR/USD подорожала на 0,2% до 1,1217.

Курс евро отреагировал на опросы общественного мнения в воскресенье, которые показали, что в соответствии с прогнозами партия Эммануэля Макрона получит значительное парламентское большинство после первого тура выборов во Франции.

Курс доллара снизился к иене. Пара USD/JPY снизилась на 0,32% до 109,98 после недельного максимума пятницы 110,81.

Опубликованные в понедельник данные в Японии показали, что объем производственных заказов в апреле снизился сильнее прогнозов, усилив опасения относительно хрупкого восстановления экономики этой страны.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,11% до 97,12 откатившись от максимума за две недели 97,47, зафиксированного в пятницу.

На неделе внимание инвесторов будет приковано к решению ФРС по монетарной политике, которое будет оглашено в среду. Ожидается, что центробанк США повысит процентную ставку второй раз в этом году.

Поскольку решение о повышении процентной ставки уже расценивается как факт, инвесторов больше интересует дальнейшее ужесточение монетарной политики во второй половине года и планы ФРС относительно сокращения баланса.