НБУ купил $49,9 млн на аукционе в понедельник при предложении $72,4 млн

Национальный банк купил 49,9 млн долларов на аукционе в понедельник при предложении 72,4 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 25,08 UAH/USD, тогда как отдельные банки хотели продать регулятору валюту по 26,0750 UAH/USD.
Результаты валютных аукционов
|Дата
|12.06.17
|07.06.17
| Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
| 72.40
| 81.70
| Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
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| максимальный
| 26.0890
| 26.2600
| минимальный
| 25.0800
| 26.2070
| Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
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| средневзвешенный
| 26.0718
| 26.2091
| максимальный
| 26.0750
| 26.2099
| минимальный
| 25.0800
| 26.2070
| Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
| 49.90
| 50.00
Данные: НБУ
В июне НБУ уже выкупил на аукционах 142,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в течение мая НБУ выкупил на межбанке 525,2 млн долларов.