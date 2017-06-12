Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в мае сократилась на 1% до 65,9 млрд гривен

Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в мае сократился на 1%, или на 694 млн гривен до 65,928 млрд гривен на 1 июня 2017 года.

Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.

С начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 11,8% с 74,8 млрд гривен.

Из 66,6 млрд гривен задолженность неплатежеспособных банков составила примерно 52 млн гривен, 13,8 млрд гривен - рефинансирование Приватбанка.

Как сообщали Українські Новини, за 2016 год объем задолженности по выделенным Нацбанком кредитам платежеспособным банкам сократился на 29% до 74,8 млрд гривен.