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Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков 12 июня
10:30 12.06.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на июня– 26,124759 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|8 июня
|42292.6
|9 июня
|39570.3
|12 июня
|39910.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на июня– 26,124759 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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