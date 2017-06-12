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НБУ определил требования к кредитным посредникам в сфере потребкредитования
09:13 12.06.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) впервые установил требования к деятельности кредитных посредников банков в сфере потребительского кредитования.
Согласно сообщению на веб-сайте НБУ в перечень таких требований входит обязательная регистрация в Украине и наличие полной гражданской дееспособности; наличие достаточного уровня знаний в сфере потребительского кредитования; наличие безупречной деловой репутации; соответствие установленным требованиям в течение всего периода своей деятельности. Такое соответствие будет постоянно контролировать банк, с которым кредитный посредник заключил договор.
В случае соответствия кредитного посредника всем требованиям он имеет право начать свою деятельность после заключения с банком посреднического договора и обнародования банком данной информации на собственном сайте.
"Требования НБУ будут способствовать тому, что кредитные посредники будут предоставлять потребителям банковских услуг более полную информацию о банках, банковских продуктах, условия получения кредитов, а также нести за это ответственность перед потребителями. Это будет способствовать развитию и повышению прозрачности рынка потребительского кредитования в Украине", - цитируется в сообщении заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
В случае несоответствия кредитного посредника установленным НБУ требованиям банк обязан досрочно расторгнуть с ним посреднический договор; обратиться в НБУ для исключения информации о кредитного посредника из перечня, а также прекратить выдачу потребительских кредитов с привлечением такого кредитного посредника.
Нацбанк также отмечает, что ответственность за нарушение кредитным посредником законодательства лежит на банке, с которым кредитный посредник заключил посреднический договор. Такое требование объясняется тем, что закон "О потребительском кредитовании" не наделяет Национальный банк полномочиями применять меры воздействия к кредитным посредников за нарушение законодательства в сфере потребительского кредитования.
В то же время НБУ будет вести перечень кредитных посредников банков, что предусматривает: автоматическое включение или исключение информации о кредитного посредника; собирать и учитывать общие сведения о кредитном посреднике и о посредническом соглашении.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ "Об упорядочении деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования на рынке банковских услуг" № 50 от 08 июня 2017 года, которое вступает в силу с 10 июня 2017 года.
Нацбанк напоминает, что 10 июня также вступет в силу закон "О потребительском кредитовании" № 1734-VIII, которым вводятся правовые основания для деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования. Закон также наделяет центробанк полномочиями устанавливать требования к кредитным посредникам банков и их деятельности.
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