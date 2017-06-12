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НБУ утвердил новые правила расчета стоимости кредитов для населения
09:00 12.06.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил новые правила расчета банками общей стоимости кредита для потребителя, а также реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите.
Как сообщается на веб-сайте центробанка, таким образом, соответствующие расчеты приведены в соответствие требованиями закона "О потребительском кредитовании", который вступает в силу 10 июня 2017 года.
Нацбанк, в частности, установил методику расчета общей стоимости кредита для заемщика-физического лица, в соответствии с положениями указанного закона в части составляющих общей стоимости кредита. К таким составляющим относятся платежи за услуги кредитодателя и кредитного посредника (при наличии).
Кроме того, НБУ, в соответствие с положениями закона, разработал методику расчета реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите, которая базируется на положениях Директивы ЕС 2008/48/ЕС о кредитных соглашениях для потребителей.
В частности, для расчета реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите используется формула эффективной годовой процентной ставки, которая является универсальным показателем для любой схемы начислений по кредиту. Таким образом, учет положений Директивы ЕС 2008/48/ЕС при исчислении реальной годовой ставки обеспечивает единый подход к расчету банками общей стоимости кредита для заемщика-физического лица, что позволит такому заемщику осуществить сравнительный анализ условий различных кредитных соглашений и выбрать наиболее приемлемый для себя вариант.
Обе методики расчета введены в действие постановлением правления НБУ "Об утверждении правил расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите" № 49 от 8 июня 2017 года, которое вступает в силу с 10 июня 2017 года.
В связи с принятием этого постановления теряют силу правила предоставления банками Украины информации потребителю об условиях кредитования и совокупной стоимости кредита, утвержденных постановлением правления НБУ №168 от 10 мая 2007 года.
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