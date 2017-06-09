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Доллар растет к евро и иене, фунт подешевел до минимума за 7 недель
15:42 09.06.2017 |
Доллар США в пятницу дорожает к евро и иене, фунт стерлингов падает ко всем валютам на результатах парламентских выборов в Великобритании.
Курс доллара к евро на 15:20 EET находился на уровне $1,1172 за евро по сравнению с $1,1215 по итогам предыдущих торгов. К иене доллар вырос до 110,44 иены со 110,02 иены накануне.
Курс евро к японской нацвалюте практически не изменился и торгуется на уровне 123,38 иены.
Как сообщалось, по итогам выборов Консервативной партии премьер-министра Терезы Мэй не удалось получить абсолютное большинство мест в Палате общин, составляющее 326 мест из 650.
При этом Т.Мэй останется главой правительства - в пятницу она получила от королевы Великобритании Елизаветы II официальное разрешение на формирование нового правительства.
По данным СМИ, Т.Мэй рассчитывает на поддержку Демократической юнионистской партии, которая, по предварительным данным, получит 10 мест в парламенте. С предварительными 319 мест у консерваторов, вместе им удастся составить абсолютное большинство.
Фунт стерлингов упал в паре с долларом на 1,6%, до $1,2748 за фунт, с евро - на 1,3%, до 87,6 пенса.
Далее внимание инвесторов переключится на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на следующей неделе. По мнению большинства экспертов, Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1-1,25%.
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