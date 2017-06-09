Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 08.06.2017

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|31.05
|25.0 (14.5; 14)
|06.06
|73.0 (14.50)
|07.06
|42.0 (14.50)
|08.06
|74.0 (14.50)
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|01.06
|8142.0 (10.50)
|6323.0 (12.50; 14)
|02.06
|6504.0 (10.50)
|8100.0 (12.50; 14)
|06.06
|4361.0 (10.50)
|6399.0 (12.50; 14)
|07.06
|7702.0 (10.50)
|12159.0 (12.50; 14)
|08.06
|5970.0 (10.50)
|5922.0 (12.50; 14
Данные НБУ