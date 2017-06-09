Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 08.06.2017

|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|02.06
|11.1100
|-
|-
|-
|-
|11.8060
|11.5800
|-
|-
|-
|06.06
|10.9393
|-
|-
|-
|-
|11.6877
|12.7250
|-
|-
|-
|07.06
|10.7821
|-
|-
|-
|-
|11.4496
|12.5017
|-
|-
|-
|08.06
|10.7409
|-
|-
|-
|-
|11.4421
|11.6929
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.