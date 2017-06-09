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Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
12:14 09.06.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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09.06.2017
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08.06.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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20
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14.00
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26.1119
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26.1683
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11:00
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30
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16.74
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26.1144
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26.1638
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11:30
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56
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32.66
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26.1199
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26.1685
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12:00
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132
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73.06
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26.1208
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26.1668
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12:30
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26.1656
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13:00
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13:30
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26.1624
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15:30
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16:00
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26.1532
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26.1500
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