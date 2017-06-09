Золото дешевеет после прошедших выборов в Великобритании

Цены на золото умеренно снижаются в пятницу утром после прошедших в четверг выборов в парламент Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.56 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,60 доллара, или на 0,2% - до 1277 долларов за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,34% - до 17,355 доллара за унцию.

Инвесторы реагируют на итоги внеочередных всеобщих выборов в британский парламент, которые состоялись в четверг, 8 июня. При этом в день выборов их настроения были весьма противоречивыми.

"Золото торговалось без единой динамики за последние 24 часа, и в настоящее время незначительно дешевеет", - сказал агентству Рейтер главный экономист Australian Bullion Co. в Сиднее Джордан Элизео (Jordan Eliseo).

Сейчас подсчитаны результаты в 640 из 650 округов. Консерваторы пока получили 311 мандатов, лейбористы - 259, либеральные демократы - 12, Шотландская национальная партия - 35, остальные партии - 23. Тем самым, ни одна из организаций не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.