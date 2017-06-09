Фунт подешевел на 2% после неудачи британских консерваторов на выборах, евро стабилен

Евро стабилен в паре с долларом США в пятницу после ослабления накануне в связи с заявлениями Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Курс доллара к фунту вырос на 2% на фоне парламентских выборов в Великобритании, поднявшись выше $1,27.

Курс евро на 9:22 EET 9 июня стоил $1,1212 по сравнению с $1,1215 по итогам предыдущих торгов, накануне единая валюта опускалась до $1,1195.

В паре с японской нацвалютой евро подорожал на 0,1%, до 123,51 иены, доллар - также на 0,1%, до 110,15 иены.

Согласно предварительным результатам британских выборов, консервативная партия потеряет необходимое большинство в парламенте, и у правительства возникнут дополнительные проблемы с проведением многих законопроектов. Для того чтобы обеспечить себе абсолютное большинство в нижней палате, партия должна получить 326 мест.

На 9:13 EET у консерваторов было 314 мест в парламенте из 650, у лейбористов - 261 кресло, у шотландских националистов (SNP) - 35 мест, у либерал-демократов - 12 мест. Необъявленными остаются результаты голосования по 5 мандатам.

После публикации данных экзит-поллов фунт стерлингов упал по отношению к доллару почти на два с половиной цента, и на 9:22 EET стоил $1,2697 против $1,2957 накануне.

В последние недели фунт торговался на уровне $1,28 - $1,30.

"На рынках будут молиться о том, чтобы результаты экзит-поллов оказались неправильными, - заявил BBC аналитик Mitsubishi UFJ Financial Group Ли Хардмен до публикации предварительных результатов, но когда уже было понятно, что консервативного правительства не будет. - Если данные окажутся верными, есть большой потенциал для резкого снижения курса фунта".

В паре с евро фунт подешевел также примерно на 2% - до 88,28 пенса.

Аналитики рассчитывают на подъем британского рынка акций при открытии торгов благодаря ослаблению курса фунта.

