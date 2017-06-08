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Оптовые цены ДТ 8 июня продолжили ежедневное снижение
16:36 08.06.2017 |
В четверг, 8 июня, железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива снова подешевели на фоне снижения котировок и расширения предложения. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Стоимость дизтоплива в европейских портах отступила еще на $4-6/т. За последние две недели котировки просели на $57/т. Также продолжает укрепляться гривна. В четверг на межбанковской бирже она закрепилась на уровне 26,15 грн/$1.
Эти факторы, а также расширение предложения повлияли на снижение средней стоимости ДТ на украинском рынке еще на 80 грн/т, до 21 140 грн/т, что является минимумом с 22 декабря 2016 г.
Сегодня из Новоград-Волынского 9 операторов выставляли ресурс по 20 900-21 100 грн/т. Среди них: «Е.Коннект», ТД «Элемент», «Терминал Ойл», «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд», «Бизнес Солюшнс» и «Глуско Украина». По словам трейдеров, сегодня цена отдельных партий трубопроводного ресурса опускалась до 20 750-20 800 грн/т.
«Е.Коннект» и «Альянс Энерго Трейд» также торговали российским трубопроводным продуктом в Черниговской области по 21 200-21 300 грн/т.
ЗНГК, «Альянс Ойл Трейдинг», ОККО и WOG выставляли белорусский ДТ по 21 100-21 600 грн/т. Литовский продукт предлагают ЗНП-М и «Параллель» в Черниговской области, по 21 350 грн/т, а «Гранд Петрол» в Киеве - по 21 500 грн/т.
В Херсоне и Запорожье «Альянс Энерго Трейд» выходит с туркменским ДТ по 21 900 грн/т. По 22 000 грн/т «Кворум-Нафта» торгует волгоградским дизтопливом с порта «Южный». WOG поставил в Южный греческий ресурс, и выставляет его существенно дороже - 22 500 грн/т.
В мелком опте дизтопливо синхронно дешевеет. В четверг средняя стоимость снизилась еще на 3 коп./л, до 18,27 грн/л. Это минимальный уровень цен с 20 декабря 2016 г.
«Анвитрейд», «Темиртранс-Захид», «Бизнес Солюшнс» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 17,55-17,65 грн/л (-10-15 коп./л). Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - по 17,60-17,70 грн/л. «Оранж Ойл» торгует в южных портах по 18,00 грн/л (-5 коп./л).
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