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Депозитные ставки для физлиц 08.06.17
16:34 08.06.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 8 июня 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|08.06.17
|07.06.17
|08.06.17
|07.06.17
|08.06.17
|07.06.17
|3 месяца
|14.61
|14.56
|2.99
|2.98
|2.08
|2.05
|6 месяцев
|15.51
|15.51
|3.67
|3.63
|2.73
|2.73
|9 месяцев
|15.19
|15.19
|3.97
|3.94
|2.92
|2.89
|12 месяцев
|15.85
|15.85
|4.37
|4.36
|3.50
|3.50
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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