7 июня объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $2,6 млн до $113,5 млн

В среду, 7 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 2,6 млн долларов по сравнению с 6 июня до 113,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 17,8 млн долларов по сравнению с 6 июня до 164,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 3 коп. в среду опустился на 4 коп. до 26,21 UAH/USD.