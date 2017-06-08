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Золото дешевеет 7 июня в ожидании ряда событий в Европе и США
10:39 08.06.2017 |
Цены на золото после достижения рекордных значений текущего года снижаются в четверг утром на неопределенности, связанной с предстоящими мировыми экономическими и политическими событиями, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.26 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,90 доллара, или на 0,23% - до 1290,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 0,17% - до 17,65 доллара за унцию.
Инвесторы ждут результатов всеобщих выборов в парламент Великобритании, заседания ЕЦБ, а также выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате по делу о "вмешательстве РФ" в выборы США.
Глава отдела исследований Wing Fung Financial Group в Гонконге Марка Ту (Mark To) предположил, что эти события приведут к колебаниям на рынке сырья. "Много событий происходит в одно и то же время", - сказал он агентству Рейтер. По прогнозу аналитика, золото, вероятно, будет торговаться в диапазоне 1280-1300 долларов за тройскую унцию.
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