Финансовые новости
- |
- 08.06.17
- |
- 11:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 07.06.2017
10:30 08.06.2017 |
В среду, 7 июня, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 42 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 42 млн гривен по ставке 14,50% годовых 1 банку.
Кроме того, Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 55 банкам на сумму 7 702 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 35 банкам на сумму 12 159 млн гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бой за Бахмутку. Какой ад происходит под Желобком
|Рубини: восстановление мировой экономики под угрозой
|Курс доллара на межбанке 7 июля просел под наплывом валюты от экспортеров
|Экс-глава ФБР подтвердил, что Трамп просил его не трогать Флинна
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 07.06.2017
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Остатки средств на корсчетах банков 08.06.17
|7 июня объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $2,6 млн до $113,5 млн
|Золото дешевеет 7 июня в ожидании ряда событий в Европе и США
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 07.06.2017
Это интересно
|Чехол с клавиатурой Logitech Slim Combo для нового планшета Apple стоит меньше официальной модели купертинцев
|Немцы начинают отказываться от дизеля
|Почему самонадеянные начальники стали нежеланны
|Верховный суд США разрешил повторную заправку картриджей
|13 плохих привычек неэффективных людей
|Добытчики криптовалюты спровоцировали дефицит видеокарт Radeon RX 570 и RX 580
|Google повысила точность распознавания английской речи до уровня человеческих возможностей