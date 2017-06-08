Доллар стабилен к евро 8 июня, иена дорожает

Курс доллара США стабилен к евро в ожидании окончания июньского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), иена дорожает на слухах, что Банк Японии может сообщить рынкам о подготовке стратегии сворачивания стимулирующей программы.

Пара евро/доллар торгуется к 9:50 EET на уровне $1,1256 по сравнению с $1,1257 на закрытие рынка в среду.

Курс доллара к иене составляет 109,57 иены против 109,82 иены накануне. Курс евро опустился к иене до 123,34 иены со 123,62 иены в среду.

Заседание ЕЦБ, проходящее в Таллине, завершится в четверг, его итоги будут обнародованы в 14:45 EET, а выступление председателя Центробанка Марио Драги начнется в 15:30 EET.

Эксперты не ожидают каких-либо изменений в денежно-кредитной политике банка, при этом накануне источники сообщили, что руководство ЕЦБ понизит прогнозы инфляции на текущий и последующие два года.

Ряд аналитиков, включая представителей Bank of America, ожидают, что М.Драги в своей речи откажется от традиционной формулировки о том, что Центробанк готов снизить ключевые ставки в случае необходимости. Также он может указать на стабилизацию рисков для прогнозов роста ВВП еврозоны.

Рост курса иены вызван сообщениями источников о том, что руководство Банка Японии может сообщить о проведении тестов, призванных выявить возможные последствия окончания стимулирующей программы. Таким образом, ЦБ даст понять, что держит ситуацию под контролем и рассматривает все варианты развития событий, однако не станет пугать рынки вероятностью скорой отмены стимулов.

"Новость про Банк Японии оказала поддержку иене в паре с долларом, - говорит аналитик ANZ Banking Group Хун Го. - Однако я не думаю, что этот эффект продлится долго. Центробанк проявляет дальновидность, говоря о наличии у него планов по выходу из стимулирующей программы, однако это не значит, что руководство ЦБ пойдет на такой шаг в ближайшем будущем".

Помимо этого, в четверг в Великобритании проходят парламентские выборы. По данным последних опросов, 43% британцев готовы отдать свои голоса за консерваторов, 36,5% - за лейбористов, 8% - за либерал-демократов, 4,3% - за партию UKIP, придерживающуюся правых консервативных взглядов.

В четверг курс фунта стабилен к большинству мировых валют. К доллару США фунт торгуется на уровне $1,2965.

