Билл Гросс считает, что рынки наиболее уязвимы с момента финансового кризиса 2008 года

Финансовые рынки в настоящее время наиболее уязвимы с момента кризиса 2008 года, предупредил сооснователь Pimco и портфельный управляющий в Janus Global Unconstrained Bond Fund Билл Гросс. Об этом сообщает Marketwatch.

«Вместо того, чтобы покупать дешево и продавать дорого, вы покупаете дорого и скрещиваете пальцы на удачу», - отметил Гросс на конференции Bloomberg Invest New York.

По его мнению, инвесторы слишком дорого платят за принимаемые на себя риски.

Он обвинил мягкость монетарной политики в раздувании цены активов без соответствующего экономического роста.

«Деньги закачиваются в систему и принося меньше чем ничего ищут убежища не только в облигациях с заниженной доходностью, но также в акциях, которые переоценены», - указал Гросс в интервью Bloomberg TV.

Гросс уже давно выступает жестким критиком центробанков и не раз предупреждал об угрозе финансового кризиса, но пока его мрачные предсказания не оправдались.