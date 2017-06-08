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Билл Гросс считает, что рынки наиболее уязвимы с момента финансового кризиса 2008 года
Финансовые рынки в настоящее время наиболее уязвимы с момента кризиса 2008 года, предупредил сооснователь Pimco и портфельный управляющий в Janus Global Unconstrained Bond Fund Билл Гросс. Об этом сообщает Marketwatch.
«Вместо того, чтобы покупать дешево и продавать дорого, вы покупаете дорого и скрещиваете пальцы на удачу», - отметил Гросс на конференции Bloomberg Invest New York.
По его мнению, инвесторы слишком дорого платят за принимаемые на себя риски.
Он обвинил мягкость монетарной политики в раздувании цены активов без соответствующего экономического роста.
«Деньги закачиваются в систему и принося меньше чем ничего ищут убежища не только в облигациях с заниженной доходностью, но также в акциях, которые переоценены», - указал Гросс в интервью Bloomberg TV.
Гросс уже давно выступает жестким критиком центробанков и не раз предупреждал об угрозе финансового кризиса, но пока его мрачные предсказания не оправдались.
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