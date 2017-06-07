Излишняя ликвидность банковской системы составляет $4 миллиарда - НБУ

Банковская система обладает излишней ликвидностью в размере около 4 миллиарда долларов, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе совещания Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

"На сегодня излишняя ликвидность банковской системы составляет около 4 миллиардов долларов, но мы не видим активного кредитования", - сказал Чурий.

По его словам, утверждение о препятствовании развитию кредитования высоких ставок по депозитным сертификатам НБУ, что привлекает банкиров вкладывать в них средства, не имеет основания.

"В депозитных сертификатах размещено около 60 миллиардов гривень, но активы банковской системы превышают 1 триллион гривень, то есть, доля сертификатов не такая значительная", - пояснил Чурий.

Он подчеркнул, что отсутствие кредитования вызвано не высокими ставками НБУ, а другими проблемами, включая низкую защиту прав кредиторов, проблему правовой и судебной систем.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка Украины, банковская система сегодня готова к полномасштабному возобновлению кредитования, однако по результатам диагностики крупнейших банков уровень проблемных кредитов составляет около 50%.