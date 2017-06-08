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Евро падает на слухах о снижении прогноза инфляции в еврозоне, доллар стабилен к иене
15:59 07.06.2017 |
Доллар США стабилен к иене и фунту стерлингов, тогда как курс евро падает практически ко всем основным валютам мира на сообщениях источников, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен снизить прогноз роста потребительских цен в еврозоне.
Курс евро к 15:27 EET находится на уровне $1,1227 по сравнению с $1,1277 на закрытие рынка во вторник.
Курс доллара к иене составляет 109,43 иены против 108,41 иены накануне. Евро опустился к иене до 122,87 иены с 123,38 иены во вторник.
Как сообщалось со ссылкой на информированные источники, ЕЦБ в ходе заседания, которое завершится в четверг, планирует снизить прогноз инфляции на 2017-19 годы примерно до 1,5% в каждый из этих годов. Текущий предполагает рост потребцен на 1,7% в 2017 году, на 1,6% в 2018 году и на 1,7% в 2019 году.
Кроме того, инвесторы рассчитывают получить от ЕЦБ сигналы о том, как быстро он планирует сворачивать стимулирующую политику в будущем. Некоторые эксперты полагают, что тон заявления ЕЦБ по итогам заседания и высказываний М.Драги станет менее "голубиным" - это будет указывать на признание Центробанком усиления экономики еврозоны и ослабления политических рисков.
Помимо этого, в четверг в Великобритании пройдут парламентские выборы. Если Консервативная партия Великобритании, лидером которой является премьер-министр Тереза Мэй, наберет достаточное количество голосов избирателей, чтобы получить большинство в парламенте, курс фунта стерлингов резко вырастет, ожидают эксперты.
В среду курс фунта к доллару США стабилен на уровне $1,2915 по сравнению с $1,2911 на закрытие предыдущей сессии.
Также в четверг экс-директор ФБР Джеймс Коми предстанет перед Конгрессом США, чтобы ответить на вопросы, касающиеся возможного вмешательства Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
Эксперты отмечают, что усилившийся пессимизм инвесторов, не верящих в успешную реализацию предвыборных обещаний Д.Трампа, негативно сказался на курсе доллара. Долларовый индекс, отслеживаемый MarketWatch, упал с начала года на 5,5%, до минимума с октября прошлого года.
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Подозреваемый за полученную неправомерную выгоду должен был обеспечить невмешательство ликвидаторов и других представителей ФГВ в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.
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