Золото дешевеет 7 июня в рамках коррекции после достижения максимума с ноября 2016 г

Стоимость золота снижается в среду вечером в рамках коррекции после достижения днем ранее максимального уровня с ноября 2016 года на опасениях в связи с предстоящими в Европе и США событиями, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.27 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,44 доллара, или на 0,34%, до 1293,06 доллара за тройскую унцию. Во вторник вечером она достигла максимального уровня с 9 ноября 2016 года в 1298,80 доллара. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,1172% - до 17,58 доллара за унцию.

Рост цен на золото во вторник был связан с увеличением спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится драгоценный металл. В частности, инвесторы обратились к драгметаллу на опасениях в связи с предстоящими в Европе и США событиями.

В четверг состоится выступление экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате по делу о "вмешательстве РФ" в выборы США. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Коми планирует подтвердить в сенате, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление, чтобы завершить расследование в отношении экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Помимо этого, в этот же день пройдут внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, премьер-министр страны Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.

Внимание инвесторов будет приковано и к очередному заседанию ЕЦБ. Эксперты полагают, что регулятор на заседании в четверг сохранит все параметры монетарной политики без изменений. В то же время ожидается, что Центробанк в ходе заседания обсудит отказ от мер стимулирования экономики. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что экономическая ситуация в регионе, по мнению членов регулятора, улучшилась, а риски стали "в значительной степени сбалансированными".