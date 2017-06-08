Объем торгов долларом на межбанке 6 июня уменьшился на $10,2 млн до $116,1 млн

Во вторник, 6 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 10,2 млн долларов по сравнению со 2 июня до 116,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 23,2 млн долларов по сравнению со 2 июня до 146,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 1 коп. во вторник снизился на 3 коп. до 26,25 UAH/USD.