НДУ планирует объединиться с депозитарием НБУ

Национальный депозитарий планирует объединиться с депозитарием Национального банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

"Дальнейшее развитие депозитарно-расчетного элемента инфраструктуры будет происходить на базе Центрального депозитария, который будет создан путем консолидации депозитариев НБУ и НДУ. Развитие клирингового элемента будет происходить в соответствии с международными стандартами, в частности требований Регламента о внебиржевых производных инструментах, центральных контрагентах и торговых репозитариях (EMIR) и принципов построения инфраструктуры финансового рынка (PFMI IOSCO)", - сказано в нем.

Рынку необходима надежная система клиринга путем создания центрального контрагента, который бы отвечал международным требованиям по управлению рисками.

"Создание института центрального контрагента возможно как путем реформирования Расчетного центра, так и в результате создания новой структуры участниками рынка на конкурентных началах", - считают в НБУ.

Клиринговая деятельность не может совмещаться с другими видами деятельности, в частности с проведением денежных расчетов по сделкам или деятельностью банка.

Монополия на клиринговую деятельность будет отменена, и к украинскому рынку будет предоставлен доступ иностранным клиринговым учреждениям.

Председатель НКЦБФР Тимур Хромаев сказал о привлечении стратегического инвестора в состав акционеров НДУ и Расчетного центра.

Представители НДУ сообщили, что идет активный процесс выбора вендора для приобретения программного обеспечения, которое позволит построить эффективную модель депозитарной и расчетно-клиринговой инфраструктуры финансового сектора, а в будущем обеспечить возможность передачи государственных ценных бумаг из депозитария НБУ в НДУ.

"До конца 2017 года должны запустить в работу обновленный резервный Центр обработки данных, который повысит защиту информации относительно прав собственности в системе депозитарного учета", - сказал председатель правления НДУ Миндаугас Бакас.

Регуляторы финансового рынка должны постепенно уменьшить свою долю в капитале НБУ и РЦ, допустить в капитал стратегических инвесторов, а также локальных и иностранных участников.

Как сообщали Українські Новини, НДУ создан в 1999 году.

В начале июля 2012 года Национальный банк сконцентрировал 25% акций НДУ, Государственный Ощадный банк сконцентрировал 24,99% акций, в то время как государство уменьшило свой пакет с 86% до 25% акций.