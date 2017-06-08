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НДУ планирует объединиться с депозитарием НБУ
09:54 07.06.2017 |
Национальный депозитарий планирует объединиться с депозитарием Национального банка.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
"Дальнейшее развитие депозитарно-расчетного элемента инфраструктуры будет происходить на базе Центрального депозитария, который будет создан путем консолидации депозитариев НБУ и НДУ. Развитие клирингового элемента будет происходить в соответствии с международными стандартами, в частности требований Регламента о внебиржевых производных инструментах, центральных контрагентах и торговых репозитариях (EMIR) и принципов построения инфраструктуры финансового рынка (PFMI IOSCO)", - сказано в нем.
Рынку необходима надежная система клиринга путем создания центрального контрагента, который бы отвечал международным требованиям по управлению рисками.
"Создание института центрального контрагента возможно как путем реформирования Расчетного центра, так и в результате создания новой структуры участниками рынка на конкурентных началах", - считают в НБУ.
Клиринговая деятельность не может совмещаться с другими видами деятельности, в частности с проведением денежных расчетов по сделкам или деятельностью банка.
Монополия на клиринговую деятельность будет отменена, и к украинскому рынку будет предоставлен доступ иностранным клиринговым учреждениям.
Председатель НКЦБФР Тимур Хромаев сказал о привлечении стратегического инвестора в состав акционеров НДУ и Расчетного центра.
Представители НДУ сообщили, что идет активный процесс выбора вендора для приобретения программного обеспечения, которое позволит построить эффективную модель депозитарной и расчетно-клиринговой инфраструктуры финансового сектора, а в будущем обеспечить возможность передачи государственных ценных бумаг из депозитария НБУ в НДУ.
"До конца 2017 года должны запустить в работу обновленный резервный Центр обработки данных, который повысит защиту информации относительно прав собственности в системе депозитарного учета", - сказал председатель правления НДУ Миндаугас Бакас.
Регуляторы финансового рынка должны постепенно уменьшить свою долю в капитале НБУ и РЦ, допустить в капитал стратегических инвесторов, а также локальных и иностранных участников.
Как сообщали Українські Новини, НДУ создан в 1999 году.
В начале июля 2012 года Национальный банк сконцентрировал 25% акций НДУ, Государственный Ощадный банк сконцентрировал 24,99% акций, в то время как государство уменьшило свой пакет с 86% до 25% акций.
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Подозреваемый за полученную неправомерную выгоду должен был обеспечить невмешательство ликвидаторов и других представителей ФГВ в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.
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