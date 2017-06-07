Минфин понизил ставку 2-летних ОВГЗ до 14,5%

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению двухлетних облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник установило ставку отсечения на уровне 14,5% годовых, тогда как две недели назад 23-месячные бумаги размещались под 14,6% годовых.

Согласно сообщению Минфина, в этот вторник он отказался удовлетворить заявку на 50 млн грн под 14,6%, но все равно смог привлечь 325,94 млн грн по шести другим заявкам под средневзвешенную ставку 14,46% годовых.

В то же время спрос на 6-ти и 12-месячные бумаги на аукционах полностью отсутствовал.