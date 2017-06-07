Курс биткоина почти достиг $3 тысяч

В ночь на вторник, 6 июня, средневзвешенный курс биткоина вплотную приближался к $3 тыс., в то время как совокупная рыночная капитализация рынка криптовалют преодолела отметку $100 млрд.

Напомним, не далее как в субботу, 3 июня, цена биткоина преодолела отметку $2500, но продолжающийся "бычий" тренд помог ей выйти на новые исторические высоты.

Такой рост связан с активностью на азиатских рынках, включая японскую биржу bitFlyer, корейскую bithumb и китайские OKCoin Huobi. Именно они предъявляют основной спрос на биткоин, за счет чего цена на этих площадках оказывается существенно выше, чем на европейских и американских биржах.

Совокупная рыночная капитализация рынка криптовалют впервые превысила $100 млрд (из них $46 млрд приходятся на биткоин). Пиковый показатель составил $101,913 млрд, что совсем близко к капитализации таких гигантов, как McDonalds ($106,4 млрд) и Boeing ($108,8 млрд).

Глава хедж-фонда Global Investment Fund Advisors Bitcoin Дениэл Мастерс в интервью CNBC сообщил, что в течение 8-14 месяцев биткоин может достичь курса в $4 тыс. Однако в краткосрочной перспективе курс может отскочить до отметки $1100 за монету. Мастерс ссылается на опыт прошлых пиков, за которыми неминуемо следовало падение курса биткоина.

Основным драйвером роста биткоина эксперты называют легализацию криптовалюты в Японии в апреле. На долю японской иены и корейской воны сейчас приходится 48,6% всех биржевых сделок. Кроме того, инвесторы боятся политической неопределенности, пишет CNBC.

Американский инвестор и основатель брокерской компании GoldSilver.com Майк Мэлони считает, что только криптовалюта сможет защитить трейдеров от очередного финансового кризиса. "В 2000 г. был кризис акций. В 2008 г. - акций и недвижимости. Сейчас акции, облигации и недвижимость находятся в одном из самых больших пузырей за всю историю. Когда пузырь лопнет, его последствия будут носить разрушительный характер для многих", - пишет Мэлони. По его мнению, криптовалюта поможет пережить кризис.

Аналитик Кей Ван-Петерсен прогнозирует очередной рост криптовалюты: $100 тыс. за 10 лет, что будет означать повышение на 3483% с нынешнего рекордно высокого уровня. Ван-Петерсен считает, что криптовалюты в целом - не только биткоин - будут составлять 10% от среднего объема торговли фиатной валютой за 10 лет. Сейчас средний объем торговли иностранной валютой составляет чуть более $5 трлн, по данным Банка международных расчетов.

Ранее курс эфира, криптовалюты на основе блокчейн-протокола Ethereum, достиг исторического рекорда, подорожав до $250,41, сообщает CNBC. В начале 2017 г. эфир торговался на уровне $8,52. Таким образом, за пять месяцев виртуальная валюта подорожала на 2839%. В начале сессии 5 июня эфир торговался в районе $246.