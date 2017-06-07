|Дата
|06.06.17
|23.05.17
|Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
|42.40
|80.90
|Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|максимальный
|26.2625
|26.3300
|минимальный
|26.2470
|26.3045
|Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|средневзвешенный
|26.2495
|26.3090
|максимальный
|26.2550
|26.3100
|минимальный
|26.2470
|26.3045
|Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
|42.20
|50.00
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НБУ купил $42,2 млн на аукционе во вторник при предложении $42,4 млн
15:29 06.06.2017 |
Национальный банк купил 42,2 млн долларов на аукционе во вторник при предложении 42,4 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 26,2470 UAH/USD, тогда как отдельные банки хотели продать регулятору валюту по 26,2550 UAH/USD.
Результаты валютных аукционов НБУ
Это первый аукцион НБУ в июне по покупке инвалюты.
Как сообщали Українські Новини, в мае Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 481 млн долларов.Официальный курс НБУ на 6 июня- 26,28093 грн/$1.
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