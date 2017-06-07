Финансовые новости
- |
- 07.06.17
- |
- 05:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 2 июня банкам депозитные сертификаты на 14 604 млн гривен
10:17 06.06.2017 |
Национальный банк в пятницу, 2 июня, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 14 604 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 44 банкам на сумму 6 504 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 36 банкам на сумму 8 100 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 1 июня продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 14 465 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-апреле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 968,428 млрд гривен, что на 13,3% меньше чем за январь-апрель 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Блокада Катара. Как арабский карлик заигрался в супердержаву
|Совет ЕС готов расширить торговые преференции для Украины
|Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд
|Трамп или Тегеран. Кто выиграет войну в Катаре
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Финансисты ждут удешевления доллара на межбанке, и роста его курса на наличном рынке
|Минфин понизил ставку 2-летних ОВГЗ до 14,5%
|Золото продолжает дорожать на 6 июня - на снижении курса доллара и росте геополитических рисков
|Фондовые индексы Украины 6 июня изменились разнонаправленно
|Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 6 июня составил 26,2466 грн
Это интересно
|Презентация Apple: показан супермощный iMac Pro. Цена — минимум $4999
|Презентация Apple: анонсирована умная колонка HomePod
|Новые ОС Apple: мультизадачность, файловый менеджер и дополненная реальность
|В Samsung создан дисплей для VR-шлемов с разрешением 2200 × 2024 точки
|Kopin и Goertek представили референсный образец гарнитуры VR, которая вдвое меньше и легче существующих
|Wal-Mart предлагает сотрудникам доставлять заказы по дороге домой за доплату
|Технология быстрой зарядки Quick Charge 4+ работает на 15% быстрее и 30% эффективнее Quick Charge 4.0