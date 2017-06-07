Объем торгов долларом на межбанке 2 июня увеличился на $26,8 млн до $126,3 млн

В пятницу, 2 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 26,8 млн долларов по сравнению с 1 июня до 126,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 43,6 млн долларов по сравнению с 1 июня до 169,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 4 коп. в пятницу вырос на 1 коп. до 26,28 UAH/USD.