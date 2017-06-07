Финансовые новости
- |
- 07.06.17
- |
- 05:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото продолжает дорожать на 6 июня - на снижении курса доллара и росте геополитических рисков
19:33 06.06.2017 |
Цены на золото продолжают рост во вторник вечером на ослаблении доллара и возрастающей геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.06 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 13,60 доллара, или на 1,06% - до 1296,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,65% - до 17,695 доллара за унцию.
"Цены на золото ... подкрепляются ростом геополитической напряженности на фоне терактов", - передает издание The Wall Street Journal. В субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Золото считается "активом-убежищем" при обострении политических рисков.
Помимо этого, курс американской валюты также снижается под влиянием этих факторов. Так, по состоянию на 19.06 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,17%, до 96,63 пункта. Удешевление доллара, как правило, положительно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Блокада Катара. Как арабский карлик заигрался в супердержаву
|Совет ЕС готов расширить торговые преференции для Украины
|Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд
|Трамп или Тегеран. Кто выиграет войну в Катаре
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Финансисты ждут удешевления доллара на межбанке, и роста его курса на наличном рынке
|Минфин понизил ставку 2-летних ОВГЗ до 14,5%
|Золото продолжает дорожать на 6 июня - на снижении курса доллара и росте геополитических рисков
|Фондовые индексы Украины 6 июня изменились разнонаправленно
|Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 6 июня составил 26,2466 грн
Это интересно
|Презентация Apple: показан супермощный iMac Pro. Цена — минимум $4999
|Презентация Apple: анонсирована умная колонка HomePod
|Новые ОС Apple: мультизадачность, файловый менеджер и дополненная реальность
|В Samsung создан дисплей для VR-шлемов с разрешением 2200 × 2024 точки
|Kopin и Goertek представили референсный образец гарнитуры VR, которая вдвое меньше и легче существующих
|Wal-Mart предлагает сотрудникам доставлять заказы по дороге домой за доплату
|Технология быстрой зарядки Quick Charge 4+ работает на 15% быстрее и 30% эффективнее Quick Charge 4.0