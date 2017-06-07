Золото продолжает дорожать на 6 июня - на снижении курса доллара и росте геополитических рисков

Цены на золото продолжают рост во вторник вечером на ослаблении доллара и возрастающей геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.06 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 13,60 доллара, или на 1,06% - до 1296,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,65% - до 17,695 доллара за унцию.

"Цены на золото ... подкрепляются ростом геополитической напряженности на фоне терактов", - передает издание The Wall Street Journal. В субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Золото считается "активом-убежищем" при обострении политических рисков.

Помимо этого, курс американской валюты также снижается под влиянием этих факторов. Так, по состоянию на 19.06 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,17%, до 96,63 пункта. Удешевление доллара, как правило, положительно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.