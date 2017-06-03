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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Золото дорожает из-за ослабления ожиданий повышения ставки ФРС США в июне

 

Стоимость золота растет в пятницу вечером, поскольку негативная статистика по рынку труда ослабила ожидания повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на ближайшем заседании регулятора в июне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.43 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,10 доллара, или на 0,80% - до 1280,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,33% - до 17,51 доллара за унцию.

Как сообщило Минтруда США, безработица в стране в мае снизилась до минимума с мая 2001 года в 4,3% с апрельских 4,4%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 138 тысяч. При этом аналитики полагали, что безработица в мае осталась на апрельском уровне в 4,4%, а число рабочих мест выросло на 185 тысяч. Апрельский показатель числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону уменьшения - до 174 тысяч с сообщавшихся ранее 211 тысяч.

Укрепление рынка труда считается признаком улучшения экономики США и является одним из условий для повышения базовой процентной ставки ФРС США. Статистика вызвала опасения инвесторов и увеличила спрос на безопасные активы, к которым традиционно относятся и золото.

"Непохоже, что найм сотрудников в США происходит так, как думают некоторые", - прокомментировал газете The Wall Street Journal директор по торговле металлами Kitco Metals Питер Хаг (Peter Hug).

По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на июньском заседании ФРС в 88,8%. Днем ранее такая вероятность оценивалась в 90%.

По материалам: ПРАЙМ
 

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