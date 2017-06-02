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Депозитные ставки для физлиц 02.06.17
19:18 02.06.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 2 июня 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|01.06.17
|02.06.17
|01.06.17
|02.05.17
|01.06.17
|02.05.17
|3 месяца
|14.94
|14.55
|3.88
|2.98
|2.65
|1.97
|6 месяцев
|15.72
|15.51
|4.34
|3.62
|3.40
|2.62
|9 месяцев
|14.55
|14.94
|2.98
|3.88
|1.97
|2.65
|12 месяцев
|15.51
|15.72
|3.62
|4.34
|2.62
|3.40
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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