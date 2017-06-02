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Совет НБУ рекомендует правлению Нацбанка исследовать эффект от потенциального введения валютной амнистии
Совет Национального банка рекомендует правлению НБУ исследовать эффект от потенциального введения валютной амнистии.
Об этом говорится в утвержденной советом оценке проводимой правлением политики курсообразования и валютного регулирования, передают Українські Новини.
"Что касается дальнейших мер по противодействию непродуктивному оттоку капитала из Украины, то в этом контексте целесообразно проведение Национальным банком всестороннего исследования потенциальных эффектов от введения валютной амнистии с последующим межведомственным и общественным обсуждением такого мероприятия", - сказано в документе.
Суть валютной амнистии должна заключаться в освобождении от штрафных санкций за нарушение режима иностранного инвестирования за границу и легализацию долей в иностранных компаниях гражданами при декларировании ими долей в иностранных компаниях, которые они контролируют.
По мнению совета, такие регуляторные действия должны стимулировать субъектов экономики раскрывать информацию о своем участии в иностранных компаниях, которые они контролируют.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году при поддержке Национального банка было подготовлено и передано в комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украина 2 законопроекта, которые должны обеспечить в Украине противодействие уменьшению налоговой базы и перемещению прибылей за границу с учетом международных
инициатив ОЭСР.
Также они предусматривают присоединение Украины к механизму автоматического обмена информацией с фискальными органами других стран на основе конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, которую ратифицировала Украина.
Украина присоединилась к плану действий BEPS с января 2017 года.
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