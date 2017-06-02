Совет НБУ рекомендует правлению Нацбанка исследовать эффект от потенциального введения валютной амнистии

Совет Национального банка рекомендует правлению НБУ исследовать эффект от потенциального введения валютной амнистии.

Об этом говорится в утвержденной советом оценке проводимой правлением политики курсообразования и валютного регулирования, передают Українські Новини.

"Что касается дальнейших мер по противодействию непродуктивному оттоку капитала из Украины, то в этом контексте целесообразно проведение Национальным банком всестороннего исследования потенциальных эффектов от введения валютной амнистии с последующим межведомственным и общественным обсуждением такого мероприятия", - сказано в документе.

Суть валютной амнистии должна заключаться в освобождении от штрафных санкций за нарушение режима иностранного инвестирования за границу и легализацию долей в иностранных компаниях гражданами при декларировании ими долей в иностранных компаниях, которые они контролируют.

По мнению совета, такие регуляторные действия должны стимулировать субъектов экономики раскрывать информацию о своем участии в иностранных компаниях, которые они контролируют.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году при поддержке Национального банка было подготовлено и передано в комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украина 2 законопроекта, которые должны обеспечить в Украине противодействие уменьшению налоговой базы и перемещению прибылей за границу с учетом международных

инициатив ОЭСР.

Также они предусматривают присоединение Украины к механизму автоматического обмена информацией с фискальными органами других стран на основе конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, которую ратифицировала Украина.

Украина присоединилась к плану действий BEPS с января 2017 года.