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Совет НБУ рекомендует начать использовать евро как основную инвалюту по экспортно-импортным операциям
Совет Национального банка рекомендует начать использовать евро как основную иностранную валюту при расчетах по экспортно-импортным операциям.
Об этом говорится в утвержденной советом оценке проводимой правлением политики курсообразования и валютного регулирования, передают Українські Новини.
По данным совета, в последние годы произошли значительные изменения в торговле Украины с другими странами, обусловившие существенное увеличение доли расчетов в евро.
"Так в результате изменения вектора внешнеторговой политики доля внешней торговли товарами и услугами Украины со странами ЕС растет с 2013 года. В 2016 году она увеличилась до 37% от общего объема внешнеторгового оборота Украины и является самой высокой по сравнению с другими отдельными географическими регионами", - констатируют в совете.
По мнению членов совета, это обусловило формирование тенденции увеличения доли расчетов в евро по операциям текущего счета платежного баланса.
Общая доля выплат в евро в 2016 году выросла до 37,3% (на 8,6 п. п.) от общего объема выплат, поступлений - до 18,1% (на 2.1 п. п.).
Со странами ЕС доля выплат в евро за товары и услуги в 2016 году увеличилась до 60% (на 16,6 п. п.), по поступлениям - до 42% (на 7.4 п. п.).
"Это дает основания констатировать начало формирования фундаментальных экономических предпосылок для использования евро в качестве основной иностранной валюты в расчетах по покупке и продаже товаров и услуг с другими странами", - резюмирует совет центрального банка.
Учитывая это, совет НБУ рекомендует исследовать вопрос о целесообразности перехода к расчету официального курса гривны к евро на основе средневзвешенного значения курса на межбанковском валютном рынке, а к доллару США и другим инвалютам - на основании информации о курсе гривны к евро.
Как сообщали Українські Новини, 30 мая совет Национального банка одобрил оценку деятельности правления Национального банка о проведении политики курсообразования и валютного регулирования.
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