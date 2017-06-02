Совет НБУ рекомендовал правлению не продлевать требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами

Совет Национального банка рекомендовал правлению не продлевать требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами, которое действовало до июня.

Об этом говорится в утвержденной советом оценке проводимой правлением политики курсообразования и валютного регулирования, передают Українські Новини.

В апреле Национальный банк смягчил требование к обязательной продаже поступлений в Украину в иностранной валюте, снизив норматив обязательной продажи с 65% до 50% от валютных поступлений.

"Это будет способствовать уменьшению курсовых рисков экспортоориентированных предприятий, а также ускорению проведения внешнеторговых операций. Невзирая на положительные эффекты смягчения этого требования, фактические данные по объемам обязательной продажи поступлений в иностранной валюте дают основания констатировать, что такое смягчение осуществлено с некоторым опозданием, а действенность этого требования пока низкая", - полагают в совете.

Основанием для таких выводов совета является тот факт, что предприятия добровольно продают гораздо больше валютных поступлений, чем обязаны.

"Так, на момент снижения норматива обязательной продажи предприятия продавали более 90% поступлений. Учитывая указанное, состояние валютного и денежно-кредитного рынков, а также то, что действие этого валютного ограничения заканчивается в июне текущего года, целесообразно не продлевать его действие", - говорится в документе.

Несмотря на такую рекомендацию, правление НБУ 30 мая решило продлить требование по обязательной продаже валютной выручки экспортерами на уровне 50% до 13 декабря.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2016 года НБУ снизил лимит обязательной продажи валютной выручки с 75% до 65%, а в апреле 2017 с 65% до 50%.