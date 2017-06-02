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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 2 июня

12:40 02.06.2017 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 2 июня 2017 года.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн.

ДатаВсегоНБУБанкиДругиеНерезиденты
на 03.01 667557.17 381945.90 255465.23 23686.83 6459.21
на 01.02 667466.26 383343.59 253825.28 23999.01 6298.38
на 01.03 685530.87 382074.41 272951.19 24580.08 5925.19
на 03.04 696616.22 383021.88 284938.24 23239.66 5416.44
на 03.05 688886.16 377914.69 283444.94 22203.84 5322.70
на 31.05 685429.49 376164.69 281426.61 22558.20 5279.99
на 01.06 684329.00 375131.36 281315.21 22610.94 5271.50
на 02.06 684179.59 375131.36 281167.38 22617.23 5263.61

Данные: НБУ.

Официальный курс НБУ на 2 июня– 26,270953 грн/$1
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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