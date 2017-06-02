Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 01.06.2017

|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|29.05
|11.2914
|-
|-
|-
|-
|12.3575
|-
|-
|-
|-
|30.05
|11.2826
|-
|-
|-
|-
|11.9129
|12.8750
|-
|-
|-
|31.05
|11.3500
|-
|-
|-
|-
|12.2687
|12.9289
|-
|-
|-
|01.06
|11.1385
|-
|-
|-
|-
|12.0204
|11.9834
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.