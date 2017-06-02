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НБУ продал 1 июня банкам депозитные сертификаты на 14 465 млн гривен
10:28 02.06.2017 |
Национальный банк в четверг, 1 июня, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 14 465 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 48 банкам на сумму 8 142 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 32 банкам на сумму 6 323 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 31 мая продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 16 261 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-апреле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 968,428 млрд гривен, что на 13,3% меньше чем за январь-апрель 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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