Объем торгов долларом на межбанке 1 июня уменьшился на $54,7 млн до $99,5 млн

В четверг, 1 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 54,7 млн долларов по сравнению с 31 мая до 99,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 66,6 млн долларов по сравнению с 31 мая до 125,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 4 коп. в четверг опустился на 4 коп. до 26,27 UAH/USD.