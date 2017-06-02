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Объем торгов долларом на межбанке 1 июня уменьшился на $54,7 млн до $99,5 млн
10:20 02.06.2017 |
В четверг, 1 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 54,7 млн долларов по сравнению с 31 мая до 99,5 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 66,6 млн долларов по сравнению с 31 мая до 125,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 4 коп. в четверг опустился на 4 коп. до 26,27 UAH/USD.
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