Доллар дорожает к основным мировым валютам на росте доходности гособлигаций США

Курс доллара к мировым валютам растет на фоне увеличения доходности 10-летних гособлигаций США и ожидания повышения ставки ФРС на предстоящем июньском заседании регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.34 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,20%, до 97,18 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1223 доллара за евро с 1,1244 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 111,15 иены за доллар со 110,78 иены на прошлых торгах.

Доходность десятилетних US Treasuries росла на 1,9 базисных пункта - до 2,217%, что оказывает поддержку американской валюте. Помогает доллару и ожидание трейдеров, что ФРС США повысит ставку на заседании регулятора в июне. По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность этого шага в 88,8%.

Участники рынка также ждут данных о числе рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях в США в мае, сообщает агентство Рейтер. По прогнозам опрошенных агентством аналитиков, этот показатель составил 185 тысяч.