НБУ уменьшил объем ОВГЗ в своем портфеле на 1 млрд до 375,1 млрд гривен, банки - на 111 млн до 281,3 млрд гривен 1 июня

Национальный банк уменьшил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на 1 033,33 млн гривен до 375,131 млрд гривен 1 июня, банки уменьшили на 111,40 млн гривен до 281,315 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 1 июня уменьшился на 8,50 млн гривен до 5,271 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 52,74 млн гривен до 22,610 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 1 июня уменьшился на 1 100,49 млн гривен до 684,329 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты на 19.05 685063,04 377914,69 279828,34 22031,10 5288,91 на 22.05 685345,59 377914,69 280153,46 21993,29 5284,15 на 23.05 685264,70 377914,69 280030,54 22040,88 5278,60 на 24.05 685113,05 377914,69 279888,96 22038,29 5271,11 на 25.05 685109,82 376164,69 281270,34 22412,41 5262,38 на 26.05 685157,45 376164,69 281052,02 22675,98 5264,76 на 29.05 685410,08 376164,69 281261,96 22704,92 5278,51 на 30.05 685567,23 376164,69 281430,84 22684,69 5287,00 на 31.05 685429,49 376164,69 281426,61 22558,20 5279,99 на 01.06 684329,00 375131,36 281315,21 22610,94 5271,50