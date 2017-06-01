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В мае чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $481 млн
11:58 01.06.2017 |
В мае Национальный банк купил на межбанке 481 млн долларов.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передают Українські Новини.
В мае на валютном рынке продолжался ревальвационный тренд, обусловленный превышением поступлений иностранной валюты от нерезидентов над ее перечислениями.
За месяц официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 0,6% (на 3% с начала года). Учитывая благоприятную ситуацию, НБУ в течение месяца проводил операции по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов, без потери доминирующих тенденций на валютном рынке.
Сальдо операций по покупке НБУ иностранной валюты в мае составило 481 млн долларов (с начала года - 1 млрд долларов).
При этом на аукционах Нацбанк выкупил 259 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Национальный банк купил на аукционах 2,458 млрд долларов, продал - 906 млн долларов.
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