В мае чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $481 млн

В мае Национальный банк купил на межбанке 481 млн долларов.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передают Українські Новини.

В мае на валютном рынке продолжался ревальвационный тренд, обусловленный превышением поступлений иностранной валюты от нерезидентов над ее перечислениями.

За месяц официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 0,6% (на 3% с начала года). Учитывая благоприятную ситуацию, НБУ в течение месяца проводил операции по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов, без потери доминирующих тенденций на валютном рынке.

Сальдо операций по покупке НБУ иностранной валюты в мае составило 481 млн долларов (с начала года - 1 млрд долларов).

При этом на аукционах Нацбанк выкупил 259 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Национальный банк купил на аукционах 2,458 млрд долларов, продал - 906 млн долларов.