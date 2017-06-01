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Информация об агентстве
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 376,2 млрд гривен, банки уменьшили на 4,2 млн до 281,4 млрд гривен 31 мая
Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 376,165 млрд гривен 31 мая, банки уменьшили на 4,24 млн гривен до 281,426 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 31 мая уменьшился на 7,01 млн гривен до 5,279 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 126,49 млн гривен до 22,558 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 31 мая уменьшился на 137,74 млн гривен до 685,567 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 18.05
|684496,79
|377914,69
|279716,24
|21572,14
|5293,72
|на 19.05
|685063,04
|377914,69
|279828,34
|22031,10
|5288,91
|на 22.05
|685345,59
|377914,69
|280153,46
|21993,29
|5284,15
|на 23.05
|685264,70
|377914,69
|280030,54
|22040,88
|5278,60
|на 24.05
|685113,05
|377914,69
|279888,96
|22038,29
|5271,11
|на 25.05
|685109,82
|376164,69
|281270,34
|22412,41
|5262,38
|на 26.05
|685157,45
|376164,69
|281052,02
|22675,98
|5264,76
|на 29.05
|685410,08
|376164,69
|281261,96
|22704,92
|5278,51
|на 30.05
|685567,23
|376164,69
|281430,84
|22684,69
|5287,00
|на 31.05
|685429,49
|376164,69
|281426,61
|22558,20
|5279,99
Официальный курс НБУ на 1 июня- 26,310335 грн/$1.
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