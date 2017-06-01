НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 376,2 млрд гривен, банки уменьшили на 4,2 млн до 281,4 млрд гривен 31 мая

Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 376,165 млрд гривен 31 мая, банки уменьшили на 4,24 млн гривен до 281,426 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 31 мая уменьшился на 7,01 млн гривен до 5,279 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 126,49 млн гривен до 22,558 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 31 мая уменьшился на 137,74 млн гривен до 685,567 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты на 18.05 684496,79 377914,69 279716,24 21572,14 5293,72 на 19.05 685063,04 377914,69 279828,34 22031,10 5288,91 на 22.05 685345,59 377914,69 280153,46 21993,29 5284,15 на 23.05 685264,70 377914,69 280030,54 22040,88 5278,60 на 24.05 685113,05 377914,69 279888,96 22038,29 5271,11 на 25.05 685109,82 376164,69 281270,34 22412,41 5262,38 на 26.05 685157,45 376164,69 281052,02 22675,98 5264,76 на 29.05 685410,08 376164,69 281261,96 22704,92 5278,51 на 30.05 685567,23 376164,69 281430,84 22684,69 5287,00 на 31.05 685429,49 376164,69 281426,61 22558,20 5279,99

Официальный курс НБУ на 1 июня- 26,310335 грн/$1.

