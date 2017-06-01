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31 мая объем торгов долларом на межбанке увеличился на $1,8 млн до $154,2 млн
09:53 01.06.2017 |
В среду, 31 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 1,8 млн долларов по сравнению с 30 мая до 154,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 1,7 млн долларов по сравнению с 30 мая до 192,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 3 коп. в среду опустился на 4 коп. до 26,31 UAH/USD.
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